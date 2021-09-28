В стране и мире Научный теплоход «Биолог» сел на мель на Волге в Татарстане Валентина Пескова На борту судна, кроме экипажа, находились четыре сотрудника научного заведения. © Фото: kaspnirh.vniro.ru Читайте нас на: Научный теплоход «Биолог» сел на мель на реке Волга в Спасском районе Татарстана. К месту происшествия направлен буксир. «На 1446-м километре акватории Волги произошла посадка на мель научного теплохода "Биолог" Самарского филиала РАН», - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб. Сообщается, что на борту судна, кроме экипажа, находились четыре научных сотрудника. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика