Научный теплоход «Биолог» сел на мель на Волге в Татарстане
На борту судна, кроме экипажа, находились четыре сотрудника научного заведения.
© Фото: kaspnirh.vniro.ru
Научный теплоход «Биолог» сел на мель на реке Волга в Спасском районе Татарстана. К месту происшествия направлен буксир.
«На 1446-м километре акватории Волги произошла посадка на мель научного теплохода "Биолог" Самарского филиала РАН», - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.
Сообщается, что на борту судна, кроме экипажа, находились четыре научных сотрудника. По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.