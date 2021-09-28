Замглавы МИД РФ Вершинин провел телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Ливии
Стороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в Ливии, включая подготовку к проведению общенациональных выборов, которые запланированы на 24 декабря.
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и специальный посланник Генсекретаря ООН по Ливии Ян Кубиш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили разные аспекты деятельности миссии ООН по поддержке в Ливии.
«Состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в Ливии, включая подготовку к проведению общенациональных выборов, намеченных на 24 декабря, и содействие реализации межливийского соглашения о прекращении огня», - сообщается на сайте МИД.
Москва со своей стороны подтвердила настрой на тесное взаимодействие с посредником ООН, который играет важную координирующую роль для политического урегулирования ливийского кризиса. Инклюзивный процесс предполагает участие всех ведущих политических сил страны.