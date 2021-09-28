Замглавы МИД РФ Вершинин провел телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Ливии

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и специальный посланник Генсекретаря ООН по Ливии Ян Кубиш провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили разные аспекты деятельности миссии ООН по поддержке в Ливии.

«Состоялся обмен мнениями по военно-политической ситуации в Ливии, включая подготовку к проведению общенациональных выборов, намеченных на 24 декабря, и содействие реализации межливийского соглашения о прекращении огня», - сообщается на сайте МИД.

Москва со своей стороны подтвердила настрой на тесное взаимодействие с посредником ООН, который играет важную координирующую роль для политического урегулирования ливийского кризиса. Инклюзивный процесс предполагает участие всех ведущих политических сил страны.