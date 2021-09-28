В стране и мире Под Волгоградом пассажирский поезд столкнулся с «КамАЗом» Валентина Пескова По предварительным данным, в аварии на регулируемом переезде никто не пострадал. © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Волгоградской области поезд, следовавший по маршруту «Адлер-Чита», столкнулся с грузовиком «КамАЗ». ЧП произошло на перегоне Бердия-Солодча. По предварительным данным пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, никто не пострадал. «На регулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда, следующего по маршруту "Адлер-Чита", с автомобилем "КамАЗ"», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика