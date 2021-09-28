Под Волгоградом пассажирский поезд столкнулся с «КамАЗом»
По предварительным данным, в аварии на регулируемом переезде никто не пострадал.
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Волгоградской области поезд, следовавший по маршруту «Адлер-Чита», столкнулся с грузовиком «КамАЗ». ЧП произошло на перегоне Бердия-Солодча.
По предварительным данным пресс-службы Южной транспортной прокуратуры, никто не пострадал.
«На регулируемом переезде произошло столкновение пассажирского поезда, следующего по маршруту "Адлер-Чита", с автомобилем "КамАЗ"», - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.