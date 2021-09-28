Экипаж корвета «Проворный» прибыл в Петербург для обучения в Объединенном учебном центре ВМФ

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Такую информацию сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. О готовности учебно-материальной части и тренажерных комплексов Центра к обучению экипажа корабля было доложено Главкому ВМФ России Адмиралу Николаю Евменову.

Экипаж, сформированный на Тихоокеанском флоте, за время обучения в Объединенном центре ВМФ, которое продлится до ноября текущего года, пройдет комплексную подготовку, позволяющую грамотно и профессионально эксплуатировать технику и вооружение корвета. В ходе обучения будут отработаны навыки действий корабельных боевых расчетов, вопросы эксплуатации общекорабельных систем, оружия и радиотехнического обучения. Также, в процессе, обучения будет выполнена учебная программа по отработке борьбы за живучесть корабля.