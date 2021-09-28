Экипаж корвета «Проворный» прибыл в Петербург для обучения в Объединенном учебном центре ВМФ
Экипаж новейшего корвета проекта 20385 «Проворный» прибыл в Северную столицу, чтобы пройти курс обучения.
© Фото: Минобороны России
Экипаж новейшего корвета проекта 20385 «Проворный», строящегося на Санкт-Петербургском судостроительном предприятии «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), прибыл в Северную столицу для обучения в Объединенном учебном центре ВМФ России.
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