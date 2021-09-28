Умерла главный редактор газеты «Копейский рабочий» Анна Викалюк

Союз журналистов Челябинской области сообщил о смерти главного редактора газеты «Копейский рабочий» 35-летней Анны Викалюк. Викалюк была главным редактором газеты до июля 2021 года, а в последние месяцы заняла пост директора местной телерадиокомпании.

Как сообщает Ura.ru, последние дни журналист провела в коме. По словам источника из администрации Копейска, на прошлой неделе у Анны Викалюк поднялась температура и редактор упала в обморок. Руководителя госпитализировали в медучреждение, однако там ее состояние ухудшилось. Викалюк скончалась, не приходя в сознание. У Анны осталась маленькая дочка.

«Сегодня ушла из жизни Анна Викалюк. Оборвалась жизнь яркого, талантливого человека. Мы глубоко скорбим. В это невозможно поверить», - цитирует Ura.ru коллег Анны из газеты «Копейский рабочий».

Газета «Копейский рабочий» известна своей фирменной фишкой, когда ее видели в руках у известных голливудских звезд. На страницах небольшого издания из российской глубинки регулярно появлялись серии фотографий, когда с газетой снимались практически все известные актеры из А-листа. В течение четырех лет с газетой в руках на ее страницах безвозмездно появлялись мировые знаменитости от Брюса Уиллиса и Брэда Питта до Кейт Хадсон и Хелен Миррен.