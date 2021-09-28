Грязь, порох и пот: как тренируются танкисты и разведчики ЗВО в Подмосковье

В дни проведения интенсивной боевой подготовки полигон Головеньки в Подмосковье заполнен техникой. Слышится лязг гусениц и рев моторов. Реку форсируют экипажи Кантемировской дивизии. Отрабатывают один из самых сложных элементов.

Преодолевая такое водное препятствие, нужно учитывать несколько основных моментов. Это особенности береговой линии, течение и скорость реки, а также ее глубина. Она должна быть не больше пяти метров, поскольку экипаж передвигается в нулевой видимости, только по приборам.

Из воды видны только трубы - по одной внутрь поступает свежий воздух, по другой выходит отработанный. В таком положении танк может находиться на глубине до нескольких часов. Экипаж шутит: под водой главная психологическая нагрузка - боязнь задавить рыбку.

Недалеко от водоема установлены мишени. Танкисты поражают их уже на суше. Расстояние - до 2 000 метров. В тренировках задействованы срочники, поступившие на службу в весенний призыв, а опытом с ними делятся контрактники.

«Прежде чем взять курс по нужному маршруту, экипаж проходит инструктаж. Под контролем опытных танкистов взять на себя роль механика-водителя удалось и мне. Все такое же, как и в обычной легковушке. Газ, тормоз и педаль сцепления», - прокомментировала корреспондент.

В маршевом режиме, когда люк механика-водителя открыт - только маневры. Без выстрелов, чтобы не оглушило. Зато можно почувствовать, как ведет себя машина в движении. И только после закрытия люка - огонь!

Но тренировки проходят не только у танкистов.

Точным броском гранаты и автоматными очередями свои навыки военные отрабатывают на полосе препятствий. Согласно легенде, группа разведчиков действует на территории неприятеля.

Командир разведроты Алексей за каждой такой тренировкой следит лично. Выпускник Новосибирского высшего командного училища, в свои 25 он уже на высокой должности. А в семье - военный в третьем поколении.

«Всю свою жизнь я смотрел на отца и гордился им, я был вдохновлен своим отцом, и поэтому я считаю, что только такой путь должен быть у меня», - отметил командир разведроты старший лейтенант Алексей Днепровский.

На вопрос о достижениях отвечает скромно - черный пояс по карате. Навыки, полученные в спаррингах, помогают и на полигоне. Со своими подчиненными делится правильной техникой.

Такие учения проходят на регулярной основе, для того чтобы закрепить все необходимые навыки в поле боя, по бездорожью и в воде. Военнослужащие отработали нестандартные тактические приемы, стрельбу по мишеням и вождение боевых машин.