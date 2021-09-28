Путин: нужно вытащить россиян из трущоб и ускорить темпы расселения из аварийного жилья

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам поднял тему аварийного жилья, акцентировав внимание на том, что людей необходимо активно расселять из аварийных жилых домов и ускорить действующую программу по темпам строительства новых.

Глава государства отметил, что по части развития городов и поселков Россия ставит перед собой большие и амбициозные цели.

«Я уже говорил много раз и еще раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. В этой связи надо запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года», - заявил президент РФ.

Совещание по экономическим вопросам проходило в ставшем уже традиционном режиме видеоконференции.