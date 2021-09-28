Обострение конфликта: как споры из-за номеров машин привели к накалу ситуации на Балканах

В руках горят фаеры, а в бочках дрова. На баррикадах сербы скандируют о единстве с Косово - без границ и препятствий на дорогах. Конфликт обострился, когда косовары заставили белградских водителей менять регистрационные знаки на автомобилях при въезде в республику на временные местные. Цена вопроса - 5 евро за номер на два месяца.

Частично признанное Косово ответило агрессивно: стянуло к контрольно-пропускным пунктам в горах десятки бронемашин, снайперов и спецназ. Чтобы защитить своих граждан, правительство Сербии привело в боеготовность вооруженные силы. В небо над КПП в Ярине и Брняк подняли и истребители МиГ-29.

Российские дипломаты обеспокоены напряженной ситуацией на Балканах. Ответственность за нее, по словам нашего посла в Сербии Александра Боцан-Харченко, несет Приштина.

Руководители обеих стран уже выступили с заявлениями. Сербы возьмутся за оружие только в случае нападения на население и при отсутствии реакции от НАТО.

«Сербия не поднимала армию и полицию - это очень важно. Сербия повысила готовность армии и полиции. Сербия не вошла на территорию Косово не потому, что мы не считаем Косово и Метохию своей территорией, а потому что в соответствии с соглашением в Куманово 1999 года и всеми решениями после него не имеем права этого делать», - обозначил президент Сербии Александр Вучич.

Косовский премьер, который был организатором протестов в Приштине, готов пойти навстречу, но выдвигает собственный ультиматум.

«Я готов отменить меру принудительного снятия сербских номерных знаков для транспортных средств, въезжающих в Косово… если у Сербии тоже будет желание отменить ее. Мы недовольны этими мерами и временными автомобильными номерами. Мы не хотим, чтобы Сербия или Косово имели временные номера, и хотели бы обеспечить бесплатный проезд для всех граждан», - указал премьер-министр Косова Альбин Курти.

Подобные конфликты, говорят международные эксперты, случаются на Балканах, когда Приштина уходит от взятых на себя обязательств.

«Не исключена возможность и военного сценария, так как мы видим непрекращающиеся нападки на сербское население, в первую очередь на севере Косово. Здесь стоит подчеркнуть, что нарушения, как правило, идут от косово-албанской стороны, то есть от Приштины», - обозначил Председатель Балканского клуба МГИМО МИД России Сергей Артемов.

Наблюдатели НАТО прибыли на приграничную территорию. Американцы, канадцы и поляки развернули лагеря в горах на косовской территории. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если Североатлантический Альянс не отреагирует на конфликт, это вынуждены будут сделать сербские военные.