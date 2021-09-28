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Эксперт прокомментировала победу австрийских коммунистов на выборах в Граце

Алексей Курильченко
12:21 28.09.2021
Политолог Наталия Елисеева прокомментировала победу Коммунистической партии Австрии на выборах в городе Грац.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Karl-Heinz Schein, imagebroker, Globallookpress
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Коммунистическая партия Австрии впервые одержала победу на муниципальных выборах в городе Грац - втором по величине в стране. Партия набрала 28,8% голосов. По мнению политического обозревателя Наталии Елисеевой, на данный момент говорить о победе коммунистов во всей стране пока рано. При этом она призвала учитывать повестку победившей партии.

«С 2020 года мы наблюдаем доминирование левой популистской повестки. Это общемировой тренд, новая реальность. Понятно, что Австрийская народная партия "просела" - ее представляет представитель народного канцлера Себастьян Курц. Но говорить о том, что вся Австрия подвержена левым настроениям, рано. Другой вопрос - почему проиграла партия Курца. Второй момент - вряд ли коммунисты начнут продвигать агрессивную левую повестку. Вероятнее всего, они будут пытаться договориться. Да и сейчас мало чего осталось от того "настоящего" коммунизма, сформированного в 20-х годах прошлого века. Современные левые движения подстраиваются под современные реалии», - рассказала эксперт.

В 2019 году Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца победила на парламентских выборах. Курц заявил о готовности вести переговоры со всеми партиями, представленными в парламенте.

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