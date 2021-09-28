Морпехи КФл промчались по горам и бездорожью на курсе экстремального вождения БТР

Морские пехотинцы Каспийской флотилии, поступившие на службу по контракту в этом году, завершают курс экстремального вождения бронетранспортеров БТР-82А и грузовиков КамАЗ-53501 семейства «Мустанг».

Военнослужащие тренируются ездить на машинах по различным дорогам, в том числе по бездорожью как днем, так и ночью, при неблагоприятной погоде, проходить на подъемах, спусках, косогорах и форсировать водные преграды, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В завершение курса морпехам предстоит совершить 50-километровый марш ночью и 150-километровый марш днем. Для механиков-водителей бронетранспортеров завершающим испытанием станет 50-километровый марш по пересеченной горной местности.

БТР-82А является глубокой модификацией легендарного бронетранспортера БТР-80. Имеется 30-миллиметровая пушка 2А72. Скорострельность - не менее 330 выстрелов в минуту.

БТР оснащен более мощным двигателем в 300 лошадиных сил и способен преодолевать рвы до двух метров и стенки до полуметра высотой. Способен перевозить до семи человек десанта. Экипаж - три человека.

Повышены живучесть, проходимость, надежность и ресурс эксплуатации по сравнению с БТР-80. Имеются противоосколочная защита в виде специальных накладок на внутренней поверхности корпуса и кондиционер.

Полноприводные грузовики КамАЗ-53501 «Мустанг» предназначены для перевозки грузов военного назначения и личного состава. Имеют грузоподъемность десять тонн и способны буксировать прицепы до 12 тонн в условиях бездорожья.