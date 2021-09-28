Око «Мерлина»: в России разработали новый разведывательный беспилотник

В России разработали новый разведывательный беспилотник «Мерлин-ВР», созданный в смоленском НИИ современных телекоммуникационных технологий. Он способен работать на высоте до пяти километров и находиться в воздухе до 10 часов. Максимальная масса поднимаемой им полезной нагрузки достигает 6,5 килограмма.

«Аппарат способен нести разные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах. Благодаря применению гибридного двигателя и больших высот полета беспилотник сложно обнаружить», - сообщает агентство РИА Новости.

До этого в смоленском НИИ представляли проект беспилотного комплекса «Флибустьер», который имел в своем составе дроны «Мерлин-21БМ». Но они значительно уступали БПЛА «Мерлин-ВР» по целому ряду показателей.