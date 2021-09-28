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Названы самые необычные имена новорожденных в Москве

Светлана Иванова
10:23 28.09.2021
В столице популярны старорусские и древнеславянские имена. Также детей называют в честь персонажей аниме, сообщили в ЗАГСе города.
Названы самые необычные имена новорожденных в Москве
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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В Москве продолжает расти популярность старорусских и древнеславянских имен, причем преимущественно у мальчиков. Об этом рассказала заместитель начальника Дворца бракосочетания №1 Олеся Бариска.

Как отметила специалист в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», в столице в этом году появились маленькие Яромиръ (орфография сохранена), Святозар, Ярополк, Лучезар, Светломир, Святогор, Добромир, Елизар, Евсей.

При этом существенную популярность набрали: Лука - 143 мальчика, Савелий - 187 мальчиков, Елисей - 108.

Еще одной тенденцией стала практика давать имена детям в честь персонажей аниме.

«Предположительно, именами, связанными с аниме, в Москве назвали четырех мальчиков. Один - Эрен и три - Леви», - указала Бариска.

При этом мода на имена из сериала «Игра престолов» прошла: в этом году никого из новорожденных москвичек не назвали Дейенерис, Сансой или Серсеей, только три девочки получили имя Арья. Специалист московского ЗАГСа добавила, что маленьких горожанок в этом году также называли Лисой, Румяной, Сахар, Космеей, Диорой и Тицианой.

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