Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Генконсульстве РФ в Хьюстоне заявили о возможности остаться лишь с двумя дипломатами к концу года

Кира Тило
01:26 28.09.2021
В Генконсульстве России в Хьюстоне к концу года могут остаться только два дипломата из-за «визового сдерживания».
В Генконсульстве РФ в Хьюстоне заявили о возможности остаться лишь с двумя дипломатами к концу года
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Из-за политики «визового сдерживания», проводимой США, Генеральное консульство России в Хьюстоне рискует остаться к концу текущего года только с двумя дипломатами. Об этом сообщил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров, передает ТАСС.

«Скажу откровенно, если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель - консул-советник. Это менее четверти от предусмотренной численности!» - заявил Захаров.

Он подчеркнул, что двум дипломатам придется работать на 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч соотечественников.

«Вдумайтесь: всего два человека, у которых есть право совершать консульские действия, подписывать документы, официально обращаться к властям страны пребывания, посещать лиц, находящихся под арестом или в заключении. И это на 13 штатов Юга и Среднего Запада США, в которых проживают десятки тысяч наших соотечественников!» - подчеркнул дипломат.

В связи с этим он предупредил, что вероятнее всего Генконсульству придется  сокращать прием посетителей. Отмечается, что это может увеличить сроки обработки обращений. 

Захаров считает, что американская сторона продолжает вести «политику визового сдерживания» в отношении российских дипломатов. Он отметил, что власти США не выдают готовым кандидатам визы.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:30 В стране и мире
Три ребенка погибли при пожаре в Самарской области
00:59 В стране и мире
СМИ: КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря
00:46 В стране и мире
Видео
Германии предрекли приход «слабого канцлера» из-за итогов выборов в бундестаг
22:20 Спорт
Назван итоговый состав сборной России по футболу на матчи против Словакии и Словении
22:13 В стране и мире
В США заявили об успешном испытании ракеты, двигавшейся в пять раз быстрее скорости звука
Популярное
Видео
Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.