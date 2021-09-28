В Генконсульстве РФ в Хьюстоне заявили о возможности остаться лишь с двумя дипломатами к концу года

Из-за политики «визового сдерживания», проводимой США, Генеральное консульство России в Хьюстоне рискует остаться к концу текущего года только с двумя дипломатами. Об этом сообщил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров, передает ТАСС.

«Скажу откровенно, если ситуация не изменится, то к концу этого года в Генконсульстве останется лишь два дипломата: ваш покорный слуга и заместитель - консул-советник. Это менее четверти от предусмотренной численности!» - заявил Захаров.

Он подчеркнул, что двум дипломатам придется работать на 13 штатов Юга и Среднего Запада США, где проживают десятки тысяч соотечественников.

«Вдумайтесь: всего два человека, у которых есть право совершать консульские действия, подписывать документы, официально обращаться к властям страны пребывания, посещать лиц, находящихся под арестом или в заключении. И это на 13 штатов Юга и Среднего Запада США, в которых проживают десятки тысяч наших соотечественников!» - подчеркнул дипломат.

В связи с этим он предупредил, что вероятнее всего Генконсульству придется сокращать прием посетителей. Отмечается, что это может увеличить сроки обработки обращений.

Захаров считает, что американская сторона продолжает вести «политику визового сдерживания» в отношении российских дипломатов. Он отметил, что власти США не выдают готовым кандидатам визы.