В Заполярье военные приступили к переводу авиационной техники на зимний режим эксплуатации

В Мурманской области в смешанном авиационном полку дальней авиации стартовал комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации.

Специально созданная комиссия проверит качество и объем выполненных работ на всех видах техники и вооружения.

Сезонное техническое обслуживание пройдет военная и специальная техника, находящаяся на вооружении авиационного полка, начиная от легковых автомобилей и заканчивая самолетами Ту-22М3, Ан-12, вертолетами Ми-8.

«Проведение данного обслуживания повышает работоспособность узлов, агрегатов и систем военной техники.Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ», - сообщил командир смешанного авиационного полка Алексей Горелкин.

На каждой единице техники будет проведено около 30 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей.