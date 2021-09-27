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Умер кинокритик и киновед Кирилл Разлогов

Елизавета Потейчук
08:57 27.09.2021
Заслуженный деятель искусств, киновед, кинокритик и телеведущий Кирилл Разлогов умер в возрасте 75 лет.
Умер кинокритик и киновед Кирилл Разлогов
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
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Программный директор Московского Международного кинофестиваля, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, телеведущий Кирилл Разлогов скончался на 76-м году жизни. Он стал автором почти двух десятков книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.

«Папа внезапно отбыл на очередную вечеринку, вчера, сердце», - сообщила дочь киноведа Анастасия Разлогова в своем Facebook-аккаунте.

Место и дата прощания с Кириллом Разлоговым пока не сообщаются.

Кирилл Разлогов является заслуженным деятелем искусств РФ. С 1989 по 2013 год был директором Российского института культурологии. Также Разлогов являлся автором и ведущим программы «Культ кино» на телеканале «Культура».

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