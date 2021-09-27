Умер кинокритик и киновед Кирилл Разлогов

Программный директор Московского Международного кинофестиваля, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, телеведущий Кирилл Разлогов скончался на 76-м году жизни. Он стал автором почти двух десятков книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа.

«Папа внезапно отбыл на очередную вечеринку, вчера, сердце», - сообщила дочь киноведа Анастасия Разлогова в своем Facebook-аккаунте.

Место и дата прощания с Кириллом Разлоговым пока не сообщаются.

Кирилл Разлогов является заслуженным деятелем искусств РФ. С 1989 по 2013 год был директором Российского института культурологии. Также Разлогов являлся автором и ведущим программы «Культ кино» на телеканале «Культура».