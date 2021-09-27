Военнослужащие ЗВО устроили парад в честь Дня рождения труженицы тыла во дворе ее дома

Военнослужащие полка радиационно-химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа поздравили с Днем рождения труженицу тыла Быкову Любовь Федоровну. Старейшей жительнице поселка Центральный под Нижним Новгородом исполнилось 96 лет.

Военные химики совместно с ансамблем песни и пляски танковой армии ЗВО подготовили концертную программу для ветерана, состоящую из инструментальных номеров и песенных композиций. Во дворе дома для Любови Федоровны прозвучали известные песни военных лет в исполнении артистов ЗВО. Кроме того, в честь ее Дня рождения состоялся небольшой парад.

По завершении мероприятия военнослужащие ЗВО передали Любови Федоровне поздравительный адрес, выразив ей благодарность за храбрость, стойкость и смелость, проявленные в годы войны. Затем военнослужащие пригласили ветерана на чаепитие прямо во дворе ее дома, чтобы Любовь Федоровна рассказала о своей молодости, военной службе после ВОВ и проводимой ей общественной работе. Кроме того, гости поинтересовались состоянием здоровья Любови Федоровны. Поздравление ветерана проводилось с соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.

Быкова Любовь Федоровна, родилась 26 сентября 1925 года в Татарстане (Алексеевский район деревня старая Хургада). Отца с матерью она помнит плохо, знает только, что отец попал в плен первую Мировую войну. В 30-е годы семья бежала из Татарстана в Дзержинск, а после - в поселок Центральный, где Любовь Федоровна и проживает до сих пор. Всего в семье было четверо детей, брат погиб в Великой Отечественной войне. Любовь Федоровна на момент начала ВОВ, будучи подростком, работала в тылу (разгружала эшелоны), а далее с 1943 работала в Гороховецком Центральном авиационно-железнодорожном полигоне радисткой. После войны вышла замуж, муж всю жизнь работал шофером. Пара имеет двоих детей. Любовь Федоровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945» от имени Президиума Верховного Совета СССР.