Опубликовано видео с места ЧП с частным вертолетом на Камчатке
Опрокинувшееся на бок частное воздушное судно можно рассмотреть с высоты птичьего полета, при этом на видео попала работа спасателей МЧС на месте происшествия.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС России
Частный вертолет, завалившийся на бок при посадке на Камчатке, попал на видео. На кадрах видно, как спасатели МЧС работают на месте происшествия.
Региональное МЧС ранее сообщило, что частный вертолет Sud-Aviation Gazelle упал на бок. Уточняется, что при посадке под шасси воздушного судна ушел грунт.
Известно, что инцидент произошел в Елизовском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.