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Бывшие сепаратисты из деревни Телль-Гехаб в Сирии получили шанс на новую жизнь благодаря ЦПВС

Анна Берестовая
Алексей Дегтярев
05:42 27.09.2021
Жители деревни Телль-Гехаб в Сирии получили новые документы и шанс на свежий старт в жизни благодаря военным РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В сирийской деревне Телль-Гехаб начинается новая жизнь. Все, кого раньше считали сепаратистами, выстроились в очередь, чтобы сдать оружие и навсегда примириться с правительством.

«Все жители деревни очень рады тому, что сейчас проходит амнистирование и появился шанс списать все ошибки прошлого. Многие допускали ошибки, но сейчас они вернулись и готовы взаимодействовать с государством и встать на защиту нашей страны», - объяснил староста деревни Абдул Мухчи Хашишь.

Мир на этой земле стал возможен благодаря нашим военнослужащим. Специалисты Центра по примирению враждующих сторон смогли убедить местных шейхов, что тот, кто сойдет с тропы войны, сможет получить новую безопасную жизнь.

Оружие, которое сдают жители поселения, в  основном еще советского производства, но работает до сих пор.

«Сдаваемое оружие, несмотря на почтенный возраст, продолжает оставаться надежным... Некоторые образцы, несмотря на то, что были отремонтированы кустарным способом, продолжают оставаться в состоянии боеготовности», - рассказал представитель Российского ЦПВС Александр Гуляев.

Шанс обнулить свою жизнь сегодня есть у всех. Здесь не только боевики бандформирований. Самая большая очередь в кабинет, где амнистируют дезертиров. Они скрывались от уголовного преследования. Сейчас у них есть шанс продолжить службу и искупить свою вину.

«Я дезертировал из-за проблем, которые у меня возникли в семье. Я самовольно покинул часть. Но сегодня я пришел, чтобы получить прощение. Нам пообещали, что не будет преследования и мы спокойно сможем вернуться в свои части и честно закончить службу», - описал один из пришедших, Исмаил Зебе.

Процедуру легализации в мятежных поселках должны пройти все мужчины вне зависимости от того, чем кто занимался во время конфликта. Каждый получает новые документы на равных условиях.

«Сегодня получили новые документы даже те, кто ничего не совершал. Я считаю, это замечательно. Теперь мы снова все равны», - заявил местный житель Самер Омар.

Жители Телль-Гехаба, как и население других сдавшихся поселков, теперь снова полноценные граждане Сирии. Процедура примирения проходит во многих населенных пунктах провинции Деръа. К этому моменту легализовались почти 6000 человек, сдано более полутора тысяч единиц оружия.

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