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Миротворцы РФ обеспечили безопасный сбор винограда для детей в Карабахе

Кира Тило
05:52 27.09.2021
Российские миротворцы обеспечили безопасный сбор более 500 тонн винограда на пяти плантациях для детей в Нагорном Карабахе.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасный сбор более 500 тонн винограда на пяти плантациях с площади 27 га, расположенных вблизи линии разграничения в Нагорном Карабахе.

Возле населенных пунктов Чартар, Мачкалашен, Амарас Мартунинского района и в селении Храморт Аскеранского района сбор урожая проходит больше месяца в присутствии российских миротворцев.

«Нашей задачей является обеспечение безопасности при сборе винограда в населенном пункте Мачкалашен Мартунинского района. Администрация обратилась с просьбой в российский миротворческий контингент обеспечить безопасность проведения сбора урожая вблизи линии разграничения. Местное население чувствует себя защищенными при присутствии миротворцев РФ», - сказал представитель российского миротворческого контингента Андрей Резников.

Ранее виноделы Нагорного Карабаха передали часть своего первого урожая детям в школу-интернат города Степанакерта, где миротворцы также обеспечили безопасность работников на плантациях при сборе винограда.

«Сегодня мы приступили к сбору урожая и привезли его для наших детей. Миротворцы обеспечили нашу безопасность при сборе урожая. Мы решили первым урожаем поделиться с нашим детским домом», - сказала представитель винного предприятия Анна Саркисян.

Весной этого года российские саперы провели очистку местности от взрывоопасных предметов, обеспечив безопасный уход за виноградниками, а также сбор ягоды в срок.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2 298 га территории, 683 км дорог, 1 937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 032 взрывоопасных предмета.

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