«Право сильного против силы права»: как прошла 76-я сессия Генассамблеи ООН в США

Под звуки сенегальских барабанов в Нью-Йорке начиналась 76-я неделя высокого уровня Генассамблеи ООН. Вокруг всемирно известного небоскреба на Ист-Ривер небывало строгие меры безопасности. Кружат вертолеты, спецагенты в штатском патрулируют периметр. На прошлой неделе это стало самым охраняемым местом на планете. Шутка ли, в Нью-Йорке десятки лидеров стран, глав правительств и министров иностранных дел.

Из-за строгих ограничений многие журналисты так и не смогли попасть внутрь, а зоны досмотра установили чуть ли не за несколько кварталов от здания. По традиции открыл большую политическую неделю генсек ООН Антонио Гуттериш. По его словам, мир никогда еще не был в большей опасности, чем сейчас.

«Мир должен проснуться! Мы находимся на краю бездны и движемся не в том направлении», - заявил генеральный секретарь.

Для президента США Джо Байдена выступление с трибуны ООН стало дебютом. И хотя ему не пришлось, как многим, лететь для этого через океан, он умудрился опоздать. Не обошлось и без конфузов. Американский лидер перепутал ООН и США.

«Я верю в универсальные права всех людей. Это заложено в ДНК нашей нации и, что самое важное, это присуще данной организации - Соединенным Штатам», - высказался американский лидер.

Многие обратили внимание - выступал глава Белого дома долго, но держался очень осторожно. Байден назвал себя первым президентом США на трибуне ООН, когда Америка «не ведет ни одной войны».

Тем не менее в Сирии и других странах по-прежнему незаконно находится американский военный контингент. Ни разу не упомянул глава Соединенных Штатов ни Китай, ни Россию. Зато фактически заявил, что США сменит эпоху «безжалостных войн» на период «безжалостной дипломатии», что может в итоге оказаться куда опаснее и разрушительнее для третьих стран, чем американские войны.

«США продолжат защищать себя, своих союзников и свои интересы от атак. В том числе террористических угроз. Военная сила США должна быть крайним средством, не первым. Мы не хотим новую холодную войну, не хотим, чтобы мир был разделен на противостоящие друг другу лагеря», - заявил Байден.

В самих Штатах речь Байдена тут же назвали позором и капитуляцией.

«Его речь перед лидерами Объединенных Наций была ни о чем. Он даже побоялся назвать Китай вслух. Я была действительно обескуражена», - призналась постоянный представитель США при ООН в 2017-2018 годы Никки Хейли.

При этом журналисты обратили внимание на пачки шпаргалок, которые готовит для Байдена пресс-служба Белого дома. И он, не стесняясь, достает их и читает даже на двухсторонних встречах, добавляя от себя лишь пару слов. Конфузом обернулась недавняя встреча с премьер-министром Великобритании. Когда Борис Джонсон начал отвечать на вопросы репортеров, пресс-служба Байдена буквально вытолкала журналистов из Овального кабинета. Вот и вся свобода слова.

В очередной раз оконфузился за океаном и Владимир Зеленский. Сначала в нарушение не только протоколов, но и базовых правил вежливости к памяти погибших 11 сентября, он отправился возлагать цветы в черном поло, черных брюках и черных лакированных кроссовках с широкой белой подошвой вместо строгого костюма и туфель. Потом на переговорах почему-то сидел под флагом Мальдив, а не Украины.

А дальше в полупустом зале Генассамблеи ООН Зеленский начал свой традиционный монолог о «России-агрессоре» и о том, как он хочет «вернуть Крым». Однако желающих его послушать было немного. Да и выступать президента Украины поставили вместе с представителями Кабо-Верде, Гвинеи Биссау, Малави. Похоже для Запада эти страны в одном ряду. Тогда, неожиданно перейдя на родной для него русский язык, Зеленский начал цитировать Владимира Путина.

«Это может привести к обрушению всей архитектуры международных отношений. Тогда у нас не останется никаких правил, кроме права сильного», - указал он.

Зеленский заявил, что эти слова российский лидер произнес в Мюнхене в 2007. Но и тут все перепутал. Цитата не имеет никакого отношения к Мюнхенской речи. О протекторатах, управляемых извне, президент России говорил с трибуны Генассамблеи ООН в 2015.

«Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором вместо по-настоящему независимых государств будет множиться число фактически протекторатов, управляемых извне», - приводятся старые слова Путина.

А дальше Зеленский и вовсе похоже вошел в раж и голосом, полным обиды, обрушился с критикой на членов ООН, обвиняя их во всех мыслимых и немыслимых грехах.

«Сегодня ООН, как супергерой на пенсии, который забыл, на что способен. Он считает себя обузой, слабым, ненужным стариком, жизнь которого прошла даром», - указал президент Украины.

Ну и по традиции, Зеленский прилетел за океан не для того, чтобы вернуться домой с пустыми руками. А потому он снова просил у американских бизнесменов денег, которых не дождался от Белого дома. А во время встречи едва не бросился обнимать президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который с высокой трибуны мимоходом упомянул Крым.

Как известно, у Анкары большие планы по продаже оружия Киеву. Турецкие беспилотники уже были замечены в небе над Донбассом. Только вот, Турция так активно заигрывает с крымскими татарами, что для Зеленского это могло бы стать тревожным звоночком. Но он, как всегда, прячет голову в песок.

Эрдоган же тем временем верен своей многовекторной политике. На следующей неделе он летит в Сочи к Владимиру Путину, чтобы обсудить двусторонние отношения. В Кремле уже ответили на заявление турецкого лидера.

«Что касается этой позиции, да, она нам хорошо известна. Мы с ней категорически не согласны и будем продолжать работать с турецкой стороной», - обозначил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нашу страну на большой политической неделе в Нью-Йорке представлял министр иностранных дел. Работа на Генассамблее Сергея Лаврова была похожа на большой дипломатический марафон. Сразу после 10-часового перелета он отправился на Манхэттен. Только за один вечер провел пять двусторонних встреч с главами МИД Египта, Польши, Ирландии, Великобритании.

И почти без перерыва в комнате переговоров российского министра уже словацкий глава внешнеполитического ведомства. Чуть позже - разговор с легендой американской дипломатии Генри Киссенджером и диалог с саудовским министром иностранных дел – принцем Фарханом. Вот на встречу к Сергею Лаврову пришел глава Евродипломатии Жозеп Боррель. Говорили про Афганистан.

Кульминацией же визита Сергея Лаврова в Нью-Йорк стало его выступление с трибуны Генассамблеи. Вот, как глава российского МИД прокомментировал заявление Джо Байдена о новых принципах внешней политики США.

«Недавно президент Байден заявил об отказе от использования военных методов, чтобы, как он выразился, переделывать другие страны. Ожидаем, что США сделают следующий шаг и откажутся не только от силовых, но и от любых других методов навязывания своей модели развития», - высказался Лавров.

Идею же американских властей провести «саммит демократий» Сергей Лавров назвал шагом в сторону раскола мирового сообщества.

«Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам. По сути эта инициатива вполне в духе Холодной Войны провозглашает новый идеологический крестовый поход против всех несогласных», - указал министр.

По мнению Лаврова, все чаще развитые и сильные страны игнорируют международное законодательство.

«Право сильного все чаще пытаются применять против силы права», - заключил глава МИД РФ.

Противостоять постоянно растущим трансграничным угрозам можно лишь сообща. Именно поэтому - по словам Лаврова - президент России Владимир Путин предложил созвать саммит большой пятерки - а это Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Глава российского МИД с трибуны ООН призвал строить мирное, стабильное и демократичное будущее для всех.