Мотострелки и танкисты отработали совместное наступление на российско-монгольских учениях «Селенга-2021»

На полигоне Дойтын Ам (Монголия) проведена первая совместная тренировка в рамках российско-монгольского учения «Селенга-2021».

Военнослужащие объединенной группировки войск Восточного военного округа (ВВО) и вооруженных сил Монголии определили маршруты выдвижения в соответствии с особенностью рельефа местности на полигоне, а также отработали вопросы организации связи и взаимодействия.

Объединенным штабом руководства учениями согласованы единые для обеих сторон сигналы управления. Мотострелковые и танковые подразделения отработали совместное наступление с развертыванием в боевую линию с установленной скоростью движения боевых машин.

Также в рамках российско-монгольских учений «Селенга-2021» проведены состязания по национальным и традиционным видам спорта. Военнослужащие двух стран выявили сильнейших в монгольской национальной борьбе, футболе, волейболе, стрельбе из пистолета Макарова (ПМ), и военизированной эстафете.

Кроме того, все желающие попробовали свои силы в стрельбе из лука и метании на точность специальных предметов, сделанных из костей. Стоит отметить, что для сплочения и укрепления дружественных взаимоотношений военнослужащих России и Монголии было принято решение о создании совместных команд, в которые вошли как военнослужащие России, так и Монголии.

По завершению спортивных мероприятий на полевой сцене полигона Дойтын Ам с насыщенной концертной программой выступил ансамбль песни и пляски Министерства обороны Монголии.

Совместные военные учения «Селенга-2021» проходят в сложных климатических условиях горно-степной местности. От российской стороны в нем участвуют подразделения общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия. Всего в учениях принимает участие до 1,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше 200 единиц боевой и специальной техники.