Фейковые нарушения и реальные атаки: с какими угрозами столкнулся ЦИК на выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоялись. Итоги подведены. В парламенте теперь и новые лица, и уже известные «тяжеловесы». В этом году в Госдуму прошли сразу пять партий. Такого не было 18 лет, что отметил и президент страны Владимир Путин на первой встрече с их лидерами.

«Пусть небольшую, но отдельную фракцию сформирует партия "Новые люди ". Впервые после выборов 1999-го года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», - заметил глава государства.

Президент напомнил, что все обещания, которые давали в ходе предвыборной гонки, нужно сдержать. А депутаты высказали свои предложения для развития страны. Так, глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил создать для учителей единый федеральный оклад. Лидеры «КПРФ» и «Справедливой России - За правду» выдвинули идею вернуть прежний пенсионный возраст.

Ярче всех оказалось предложение Владимира Жириновского - он попросил главу государства возродить ссылки в Сибирь вместо того, чтобы сажать в тюрьму. И ссылать прежде всего - иностранных агентов.

«Сегодня некоторые иноагенты уехали: кто в Ригу, кто в Лондон, а кто просто так в Москве сидит, продолжает свою вредительскую деятельность. Надо вот их в Сибирь направлять, не в тюрьмы тоже, не в эмиграцию. Пусть там работают на благо родины. Поживет там лет пять, подумает, посмотрит, как настоящая сибирская Русь живет. И, как Достоевский, вернутся великими писателями обратно в столицу», - высказался Жириновский.

Но мысль об иностранных агентах прозвучала неслучайно. Прошедшие выборы отличились впечатляющим количеством провокаций. Каждый день с начала голосования на серверы Центризберкома обрушивались бесконечные хакерские атаки.

«В течение всей избирательной кампании велись целенаправленные действия, которые трудно расценить иначе, чем масштабные и агрессивные атаки на наш электоральный суверенитет, что безусловно является вмешательством в сугубо внутренние дела Российской Федерации», - указал сенатор Андрей Климов.

ЦИК столкнулся с небывалым количеством мощнейщих кибератак. Систему электронного голосования пытались взломать, тщательно планируя каждый шаг. Главной целью действовавших практически одновременно хакеров был срыв удаленного голосования.

К электронным ресурсам пытались получить доступ четверть миллиона IP-адресов. Самая гигантская хакерская волна шла из США - это половина всех компьютерных атак, четверть - из Германии, оставшаяся часть - 5 % из Северной Кореи, Китая, Украины и России. Но никакого срыва и близко не было. Разработчики создали многоуровневую систему защиты, которая обеспечила безопасность онлайн-голосования.

«Несмотря на беспрецедентное количество кибератак на Центризбирком России, об этом было сказано непосредственно ЦИКом, и половина из этих кибератак зафиксирована с территории США, а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки проведения выборов, дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось и не удастся», - обозначила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Электронная атака провалилась, но еще задолго до выборов началась атака информационная, которая не утихает до сих пор. Сотни очерняющих публикаций в западной прессе с призывами не признавать выборы в России появлялись друг за другом еще до их начала, а во время голосования количество таких заголовков выросло в 10 раз.

Украинские СМИ, к примеру, заявили, что выборы в России прошли с многочисленными нарушениями, а власти возбудили уголовное дело по статье «госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму на территории Крыма. Под эту статью теперь могут попасть и 200 тысяч человек - жители Донбасса, получившие российские паспорта и отдавшие свой голос.

Верхом абсурда стала резолюция Европарламента. Еще за три дня до старта голосования депутаты одобрили доклад, в котором объявили выборы сфальцифированными, призвав ввести новые санкции против России.

Но министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что официальных данных о непризнании Европой думских выборов нет. Он встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и обсудил скандальное заявление Европарламента.

«Он очень неловко и невнятно оправдывался, но было видно, что он понимает - это была плохая фраза, как минимум. Надеюсь, что только фраза, а не мысль», - отметил глава МИД.

Следить за выборами приехали почти 400 наблюдателей и экспертов из 80 стран и не нашли ни одного нарушения, которое могло бы повлиять на исход голосования. А вот информацию о фейковых нарушениях распространяли по соцсетям с невероятной скоростью.

«Было выявлено 14 тысяч фейков о выборах, и это почти в три раза больше, чем за 8,5 месяцев до этого. То есть это была очень систематическая продуманная работа. Мы знаем, что в пятницу была накрыта в Москве целая фабрика - видеостудия по производству такого рода контента, роликов. По нашей информации не менее двух студий таких работает и в регионах страны», - сообщил руководитель рабочей группы ОП по общественному наблюдению за ДЭГ на выборах в Госдуму Александр Малькевич.

Вот одна из таких домашних киностудий. Здесь снимали фейковые видео о нарушениях. Тут и фотографии с «берлинским пациентом», и бюллетени с урной. Главный реквизит - зеленый фон. На таком можно нарисовать любой избирательный участок. Актерский состав явно не ожидал увидеть полицию.

А вот официальные данные о нарушениях от главы Центризбиркома Эллы Памфиловой: за три дня голосования получено 200 обращений по возможным фальсификациям - все равно, что капля в море. Все случаи будут проверены.

«Если кто-то сейчас продолжает рассказывать, что есть какие-то невероятные нарушения, уважаемые - сядьте, потрудитесь. Если у вас есть такая информация, составьте иск в суд. Мы даже вам поможем, мы в этом очень заинтересованы», - указала председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

И, конечно, попытки вмешательства не останутся без ответа. В Госдуме намерены ужесточить закон об иностранных агентах. Сейчас санкции действуют только в отношении граждан США. И хотя попытки опорочить избирательную систему провалились, все понимают - это только начало большой информационной войны, репетиция перед глобальной атакой. Впереди 2024 год - выборы президента.

Да, сейчас новейшие западные приемы не сработали, попытка дискредитации сорвалась, а наша избирательная система выдержала проверку на прочность. Но в будущем атаки продолжатся с новой силой - хакерские, информационные. Нужно быть к ним готовыми и суметь отделить зерна от плевел.