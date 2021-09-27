Путин поручил создать телешоу «Учитель года»
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам заседания Президиума Государственного Совета. Одним из них является создание телешоу «Учитель года», которое будет освещать конкурс с одноименным названием.
«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению „Образование“ обеспечить широкое информационное освещение Всероссийского конкурса „Учитель года России“, в том числе создание телевизионного шоу и его трансляцию с использованием зрелищных креативных подходов к проведению такого конкурса на общероссийском обязательном общедоступном канале, предусмотрев ежегодное финансирование из федерального бюджета», - говорится в поручении.
Сообщается, что срок выполнения поручения - 1 июля 2022 года, а промежуточный доклад необходимо предоставить до 30 декабря текущего года.
Также Путин поручил до 30 ноября предложить идеи по освещению работы приютов для животных в сети «Интернет».
«С учетом ранее данных поручений представить предложения по информационному сопровождению деятельности приютов для животных в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“», - сообщается на сайте Кремля.
Кабмин должен рассмотреть вопрос об исключении из законодательства понятие «образовательная услуга». Ранее об этом просили учителя. Известно, что доклад должны предоставить до 1 марта.