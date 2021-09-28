Российские инспекторы посетят британский военный объект

По заявлению начальника российского Национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Великобритании.

Посещение по оценке будет проводиться 28 сентября 2021 года в течение одного дня. Такие мероприятия осуществляются с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

В ходе посещения инспекторы совершат визит на военный объект в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.