Спецназ ЦВО испытал созданный на основе опыта конфликта в Сирии тренировочный комплекс под Самарой

Соединение специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) апробировало новый тренировочный комплекс тактической стрельбы, который был создан на основе опыта локального конфликта в Сирийской Арабской Республике.

Тренировочный комплекс был оборудован на полигоне Новая Бинарадка в Самарской области. Он представляет собой специальный стрелковый участок с маятниковыми позициями для стрельбы и мишенями-гонгами, стенами-укрытиями и проходами для ведения стрельбы из различных положений.

Спецназовцы выполнили огневые задачи в виде стрельбы по целям на дальности от 25 до 50 метров с использованием автоматов АК-12 и АК-74, а также пистолетов Макарова и Ярыгина. Выполнение стрельб из неудобных положений с постоянной сменой огневой позиции позволят выработать необходимые практические навыки у военнослужащих, в том числе во время стрельбы с военной техники.