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Официальный представитель госдепа Прайс заболел COVID-19 и ушел на карантин

Валентина Пескова
22:42 27.09.2021
Чиновник добавил, что чувствует себя «неважно», но считает, что сделанная ему вакцина защищает его от тяжелого течения болезни.
Официальный представитель госдепа Прайс заболел COVID-19 и ушел на карантин
© Фото: usa.gov
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Госдеп США на время остался без своего официального представителя Неда Прайса. Политик сообщил, что у него обнаружили коронавирус, в связи с чем он вынужден уйти на карантин.

«Сегодня утром я почувствовав симптомы, и вскоре сдал тест на COVID-19. Он оказался положительным, в связи с чем я буду в карантине в ближайшие дни», - написал в Twitter Нед Прайс.

Прайс, который возглавляет пресс-службу госдепартамента, добавил, что чувствует себя «неважно», однако уверен, что от тяжелого течения болезни его защищает вакцина. Заместитель Прайса Джалина Портер сообщила, что госсекретарь Энтони Блинкен также сегодня сдал тест на коронавирус, но его результат оказался отрицательным.

Как уточнила Портер, никто из делегации, сопровождавшей Блинкена на прошлой неделе при поездке на Генассамблею ООН в Нью-Йорке, не заболел COVID-19.

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