В США заявили об успешном испытании ракеты, двигавшейся в пять раз быстрее скорости звука

В Соединенных Штатах заявили, что им удалось провести успешные испытания ракеты, во время которых ею была достигнута скорость, в пять раз превышающая скорость звука. Такая информация поступила от Агентства по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA).

Ракета, которую приводит в движение двигатель на смеси воздуха и углеводородного топлива, согласно сообщению, была запущена с самолета. В американском военном ведомстве уточнили, что ракета набрала скорость примерно в 6,2 тысячи километров в час.

Пуск, как указывается, производился в наиболее подходящей для такого рода операций насыщенной кислородом атмосфере. В Пентагоне обозначили, что все главные задачи испытаний были выполнены.