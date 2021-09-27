Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Ситуация в Сирии ТЕГИ

«Панцирь-С» российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожил БПЛА боевиков

Анна Берестовая
22:00 27.09.2021
На авиабазе Хмеймим в Сирии  обнаружили и уничтожили запущенный с территории боевиков БПЛА.
«Панцирь-С» российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожил БПЛА боевиков
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации.

Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

В провинции Алеппо зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных сил со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. Из района населенного пункта Кафер-Хашер боевики произвели минометный обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Айн-Дакна. Среди военнослужащих вооруженных сил САР потерь нет.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны - 15 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия - 6 обстрелов. Помимо этого, в провинции Хама был зафиксирован один обстрел, в провинции Алеппо - 3 обстрела.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики контр-адмирал Вадим Кулить. Он также указал, что продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа. 

При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Шаджара за сутки урегулировали свой статус 227 человек, сдана 31 единица оружия, более одной тысячи боеприпасов. Кроме того, состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Джарих-Эль-Фаукани до Хиджатар и обратно.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:14 В стране и мире
СМИ: около 40 человек застряли на шахте в Канаде
20:33 В стране и мире
Путин поручил организовать комплексное обновление системы преподавания истории в школах
17:27 В стране и мире
Видео
Отец россиянина, утонувшего в Испании, рассказал о причине трагедии
16:26 В стране и мире
Россиянам пообещали морозную снежную зиму
15:22 В стране и мире
Видео
Опубликован момент наезда автомобиля на автобусную остановку в Калининграде
Популярное
ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг
Видео
Глава Ростуризма рассказала, где можно отдохнуть осенью в России
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.