«Панцирь-С» российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожил БПЛА боевиков

В 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим в Сирии был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории в Идлибской зоне деэскалации.

Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы. Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

В провинции Алеппо зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных сил со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на территории, подконтрольной вооруженным силам Турции. Из района населенного пункта Кафер-Хашер боевики произвели минометный обстрел позиций правительственных сил в районе населенного пункта Айн-Дакна. Среди военнослужащих вооруженных сил САР потерь нет.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации было зафиксировано 24 обстрела со стороны позиций террористической группировки «Джабхат Ан-Нусра»* (из них по данным сирийской стороны - 15 обстрелов). В провинции Идлиб зарегистрировано 14 обстрелов, в провинции Латакия - 6 обстрелов. Помимо этого, в провинции Хама был зафиксирован один обстрел, в провинции Алеппо - 3 обстрела.

Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирийской Арабской Республики контр-адмирал Вадим Кулить. Он также указал, что продолжаются мероприятия по стабилизации обстановки в провинции Деръа.

При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон в населенном пункте Шаджара за сутки урегулировали свой статус 227 человек, сдана 31 единица оружия, более одной тысячи боеприпасов. Кроме того, состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование в провинции Алеппо по маршруту от Джарих-Эль-Фаукани до Хиджатар и обратно.

*«Джабхат ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в РФ.