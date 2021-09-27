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Путин поручил сократить число проверочных работ в школах

Валентина Пескова
21:29 27.09.2021
Президент РФ по итогам заседания президиума Госсовета дал поручения правительству РФ, их список опубликован на сайте Кремля.
Путин поручил сократить число проверочных работ в школах
© Фото: Vladimir Melnikov Russian Look Globallookpress
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Президент России Владимир Путин дал поручение сократить число контрольных и проверочных работ в школах. Поручение было дано по итогам заседания президиума Госсовета, которое состоялось 25 августа.

«Обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования», - указано на сайте Кремля.

Поручение президента РФ адресовано Рособрнадзору, который должен проработать его в сотворчестве с Минпросвещения РФ и региональными властями. О выполнении задачи следует доложить до 1 июля 2022 года.

Кроме того, глава государства поручил проанализировать соблюдение права каждого ребенка на получение общего образования в государственной или муниципальной образовательной организации по месту жительства и «принять дополнительные меры по обеспечению указанного права». Первые отчеты о проделанной работе необходимо предоставить до 1 декабря 2021 года и затем ежегодно.

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