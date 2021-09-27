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Президент РФ поручил продумать совершенствование системы оплаты труда педагогов

Анна Берестовая
21:02 27.09.2021
Путин поручил разработать предложения по совершенствованию системы оплаты труда учителей.
Президент РФ поручил продумать совершенствование системы оплаты труда педагогов
© Фото: Vladimir Melnikov Russian Look Globallookpress
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Российский лидер Владимир Путин по итогам заседания Президиума Государственного Совета поручил представить предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогических работников. Документ опубликован на сайте Кремля 27 сентября.

Президент также указал, что при работе над предложениями необходимо будет учитывать введение Национальной системы учительского роста. Поручение было адресовано Минпросвещения России и региональным властям.

Ранее сообщалось, что в школах страны будут введены две новые должности - старший учитель и ведущий учитель. Таким образом будут расширены возможности для педагогов по вертикальному выстраиванию карьеры. Данное изменение предполагается в рамках Национальной системы учительского роста.

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