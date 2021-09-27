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СМИ: около 40 человек застряли на шахте в Канаде

Анна Берестовая
21:14 27.09.2021
В Канаде примерно 39 человек, спустившихся для работ в шахту, не могут выбраться из-под земли.
СМИ: около 40 человек застряли на шахте в Канаде
© Фото: pixabay
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Минимум 39 человек, по информации прессы, оказались «в ловушке» под землей. Как сообщает СМИ, почти четыре десятка человек в настоящее время не могут самостоятельно выбраться из шахты в окрестностях канадского города Садбери.

К текущему моменту, как указывает телеканал CTV, неизвестно, насколько длительное время люди уже нуждаются в спасении. Уточняется, что инцидент произошел на территории шахты «Тоттен майн», работающей с 2014 года.

Согласно данным прессы, причиной того, что спустившиеся в шахту работники оказались в заточении, стало нарушение целостности шахты, произошедшее спустя несколько часов после их спуска. На месте происшествия работают спасательные службы. Людям были доставлены продовольствие и лекарства.

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