СМИ: около 40 человек застряли на шахте в Канаде

Минимум 39 человек, по информации прессы, оказались «в ловушке» под землей. Как сообщает СМИ, почти четыре десятка человек в настоящее время не могут самостоятельно выбраться из шахты в окрестностях канадского города Садбери.

К текущему моменту, как указывает телеканал CTV, неизвестно, насколько длительное время люди уже нуждаются в спасении. Уточняется, что инцидент произошел на территории шахты «Тоттен майн», работающей с 2014 года.

Согласно данным прессы, причиной того, что спустившиеся в шахту работники оказались в заточении, стало нарушение целостности шахты, произошедшее спустя несколько часов после их спуска. На месте происшествия работают спасательные службы. Людям были доставлены продовольствие и лекарства.