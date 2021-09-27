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Корреспондент рассказала о происходящем на сербско-косовской границе после обострения ситуации

Валентина Пескова
20:14 27.09.2021
Военные части расположенные на юге Сербии приведены в состояние повышенной готовности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Протестуя против ввода спецназа и новых мер въезда на север Косово косовские сербы заблокировали дорогу на подъездах к КПП Яринье, который расположен на административной линии разграничения Сербии и частично признанной республики Косово.

Как передает с места событий корреспондент «Звезды», после ряда инцидентов и провокаций в отношении косовских сербов на границе с КПП на днях были избиты трое лесорубов.

Военные части, расположенные на юге Сербии, по словам корреспондента, сейчас приведены в состояние повышенной готовности. Для того, чтобы лично убедиться, что Сербия готова в любой момент защитить косовских сербов, гарнизоны посетили министр обороны страны Небойша Стефанович, начальник генштаба Милан Мойсилович, посол РФ в Сербии Александр Бойцан-Харченко и военный атташе по вопросам обороны Александр Зинченко, сообщает журналист.

По ее словам, на самом ККП Яринье сейчас находятся четверо сотрудников KFOR под эгидой Северо-Атлантического альянса. 

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