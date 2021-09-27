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Военному университету Минобороны присвоили имя Александра Невского

Андрей Аркадьев
18:30 27.09.2021
В этом году в России отмечается 800-летие легендарного полководца и политика.
Военному университету Минобороны присвоили имя Александра Невского
© Фото: Минобороны России
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Кабинет министров РФ присвоил Военному университету Министерства обороны РФ имя князя, легендарного воина и полководца Александра Невского. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Аналогичное наименование «имени князя Александра Невского» получил Санкт-Петербургский кадетский военный корпус. Об этом говорится в другом документе, также подписанном премьер-министром РФ.

В этом году в России отмечается 800-летие Александра Невского, святого князя, легендарного полководца. В стране можно найти большое количество памятников воину, а в его честь называют мосты, теплоходы, марки и ордена. Помимо многочисленных военных побед в XIII веке, Невский прославился как политик и дипломат.

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