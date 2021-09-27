Армия Военному университету Минобороны присвоили имя Александра Невского Андрей Аркадьев В этом году в России отмечается 800-летие легендарного полководца и политика. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Кабинет министров РФ присвоил Военному университету Министерства обороны РФ имя князя, легендарного воина и полководца Александра Невского. Об этом сообщается на интернет-портале правовой информации. Соответствующее распоряжение подписал глава российского правительства Михаил Мишустин. Аналогичное наименование «имени князя Александра Невского» получил Санкт-Петербургский кадетский военный корпус. Об этом говорится в другом документе, также подписанном премьер-министром РФ. В этом году в России отмечается 800-летие Александра Невского, святого князя, легендарного полководца. В стране можно найти большое количество памятников воину, а в его честь называют мосты, теплоходы, марки и ордена. Помимо многочисленных военных побед в XIII веке, Невский прославился как политик и дипломат. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика