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Россельхознадзор: в агрохолдинге под Белгородом произошла вспышка африканской чумы свиней

Светлана Иванова
17:20 27.09.2021
Региональное управление Россельхознадзора выявило генетический материал вируса АЧС у 30 свиней, отобранных с предприятия.
Россельхознадзор: в агрохолдинге под Белгородом произошла вспышка африканской чумы свиней
© Фото: Sina Schuldt, dpa, Globallookpress
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На территории Белгородской области произошла вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

По данным ведомства, заболевание зафиксировано у животных, принадлежащих ООО «Мираторг-Белгород». Предприятие находится на хуторе Долгий Бродок Корочанского района Белгородской области.

Территорию фермы признали эпизоотическим очагом: в радиусе 5 километров от границ определена угрожаемая зона, в радиусе 10 километров — зона наблюдения. В соответствии с постановлением губернатора Белгородской области, на площадке «Бродок-2» установлен карантин по АЧС.

В Россельхознадзоре добавили, что сейчас проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания, в том числе ограничительные, диагностические и профилактические.

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