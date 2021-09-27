Россельхознадзор: в агрохолдинге под Белгородом произошла вспышка африканской чумы свиней

На территории Белгородской области произошла вспышка африканской чумы свиней. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям.

По данным ведомства, заболевание зафиксировано у животных, принадлежащих ООО «Мираторг-Белгород». Предприятие находится на хуторе Долгий Бродок Корочанского района Белгородской области.

Территорию фермы признали эпизоотическим очагом: в радиусе 5 километров от границ определена угрожаемая зона, в радиусе 10 километров — зона наблюдения. В соответствии с постановлением губернатора Белгородской области, на площадке «Бродок-2» установлен карантин по АЧС.

В Россельхознадзоре добавили, что сейчас проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания, в том числе ограничительные, диагностические и профилактические.