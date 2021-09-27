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В Калининграде умер вице-адмирал Василий Апанович

Андрей Аркадьев
17:22 27.09.2021
Губернатор Антон Алиханов выразил соболезнования родным и близким Апановича.
В Калининграде умер вице-адмирал Василий Апанович
© Фото: правительство Калининградской области
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Бывший заместитель командующего Балтфлотом, вице-адмирал Василий Апанович скончался сегодня в возрасте 70 лет. В последнее время он болел, сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.

Губернатор Антон Алиханов выразил соболезнования по случаю смерти вице-адмирала. Он подчеркнул, что Апанович прошел достойный путь офицера ВМФ, посвятив жизнь служению родной стране.

«В 1976 году он окончил Калининградское высшее военно-морское училище и начал службу командиром зенитно-ракетной батареи на корабле "Образцовый" Балтийского флота», - приводит пресс-служба слова Алиханова.

Он отметил, что уже выйдя на пенсию, Василий Никанорович участвовал в общественной жизни региона, возглавлял Клуб генералов и адмиралов области. Глава Калининградской области назвал уход из жизни Апановича большой потерей.

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