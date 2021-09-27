Скелеты двух ихтиозавров неизвестного вида раскопали под Ульяновском

Под Ульяновском обнаружены скелеты сразу двух ихтиозавров. Оба животных относятся к неизвестному науке виду. Кости древних ящеров заметили сотрудники палеонтологического музея на территории геопарка «Ундория». О находке «Российской газете» сообщил директор Ундоровского палеонтологического музея Илья Стеньшин.

Он отметил, что несколько крупных костей были видны в толще глины раннемелового возраста. При извлечении останков обнаруживались все новые и новые кости, в результате почти месяц понадобился для извлечения из грунта окаменевших костей и доставки их в музей.

Сейчас научные сотрудники приступили к препарированию останков. Речь идет сразу о двух скелетах рептилий, которые относятся к ранее неизвестному не только в России, но, возможно, и мировой науке виду ихтиозавров.

Возраст находок соответствует так называемому раннемеловому пробелу (130 миллионов лет).

Отличительные черты обнаруженных животных будут известны после завершения препарирования и детального изучения.