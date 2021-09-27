Опубликован момент наезда автомобиля на автобусную остановку в Калининграде

В Калининграде на улице Александра Невского произошло ДТП с участием автомобиля Renault. 48-летний водитель не справился с управлением и наехал на автобусную остановку.

По предварительным данным, ДТП произошло около 07.35 утра 27 сентября. В этот момент на остановке находились женщина с ребенком, в результате наезда они получили травмы. Их оперативно доставили в ближайшую больницу.

Видео момента наезда опубликовано в социальных сетях. В ролике также видно сильно поврежденную автобусную остановку и автомобиль с деформированной передней частью и спущенными колесами. Устанавливаются точные обстоятельства случившегося.