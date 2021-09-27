Директор Театра сатиры не подтвердил, что Ширвиндт покидает пост худрука театра

Появившиеся в информационных агентствах сообщения о том, что многолетний художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт решил покинуть свой пост, пока официально не могут подтвердить в самом театре.

Директор Театра сатиры Мамед Агаев в комментарии «Звезде» сообщил, что он ничего не знает о планах худрука театра. Как передал ТАСС со слов самого Александра Ширвиндта, он уже подал заявление о своем увольнении по собственному желанию в Департамент культуры Москвы.

«Я не в курсе, так что подтвердить эту информацию об уходе Александра Анатольевича с поста художественного руководителя пока не могу. И более того, Департамент культуры, который тоже уже звонил мне по этому поводу, он ничего об этом не знает», - сообщил Агаев.

Ранее в агентстве в ТАСС опубликовали комментарий Александра Ширвиндта о том, что он уже собирается уходить со своего поста ввиду почтенного возраста, однако он благодарен руководству Департамента культуры и хотел бы продолжить сотрудничество с театром на других основаниях, в качестве играющего в нем актера.