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Стали известны подробности дела о подготовке теракта в Башкортостане

Россина Бодрова
Елизавета Потейчук
14:52 27.09.2021
Корреспондент «Звезды» рассказала о ходе дела по вероятной подготовке теракта молодыми уфимцами в Башкортостане. Следствие ведет проверку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ задержали в Уфе молодого человека по подозрению в подготовке террористического акта. Из улик - внушительный арсенал холодного оружия, десятки видов ножей и экстремистская литература. Кроме того, сотрудниками оперативных служб были найдены рукописные инструкции по тактике ведения боя.

В общей сложности подозревают пятерых человек в распространении неонацизма. В квартире подпольной группировки были найдены изображения лидеров Третьего рейха и националистическая атрибутика.

Главному подозреваемому в деле - 19 лет. Свою вину на допросе юноша не признает. Возраст остальных сообщников - от 17 до 20 лет. Кроме того, на одной из заброшенных строек, где группа подозреваемых, вероятно, проводила незаконные действия, был оборудован склад с самодельным взрывным устройством.

«Мне предъявили, что я собирал людей вокруг себя и условно, также было указано, что я обвиняюсь и подозреваюсь в создании террористической группировки», - заявил подозреваемый на допросе СК.

Все члены группировки задержаны. На данный момент суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с сотрудниками ФСБ продолжают устанавливать все причины и обстоятельства дела.

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