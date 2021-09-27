«Медведи» в поволжском небе: кадры полетов и стрельб Ту-95МС под Саратовом

В Саратовской области на базе тяжелого бомбардировочного авиационного полка прошли плановые полеты экипажей знаменитых «Медведей» - стратегических ракетоносцев Ту-95МС.

Основной задачей летной смены являлось поддержание натренированности летного состава, а также практическая отработка полетов на авиационной технике в строю на малых дистанциях.

Особенностью выполнения полетного задания являлась практическая отработка стрельбы из кормовых авиационных пушек. На земле инженерно-технический состав отрабатывал нормативы по обслуживанию и подготовке самолетов к повторным вылетам в установленные временные интервалы.

«Близится итоговая проверка за текущей учебный год, экипажи готовятся к выполнению практических задач. В данной летной смене были задействованы молодые члены экипажа, которые под руководством опытных инструкторов отработали сложные авиационные элементы», - сообщил командир Энгельсского соединения дальней авиации гвардии генерал-майор Олег Пчела.

В течение одной летной смены было задействовано пять единиц авиационной техники и более 15 единиц автомобильной и специальной техники батальона аэродромно-технического обеспечения.