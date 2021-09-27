Армия Грохот артиллерии ракетного крейсера «Москва» разнесся по Черному морю Андрей Аркадьев Также экипаж крейсера «Москва» отработал алгоритм применения главного ракетного комплекса корабля при выполнении ракетной стрельбы. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Экипажи ракетного крейсера «Москва» и сторожевого корабля «Ладный» выполнили артиллерийские стрельбы на учениях в Черном море, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота. «В акватории Черного моря экипажи отработали задачи боевого маневрирования, поиска, обнаружения и уничтожения морских мин и морских целей, а также отразили атаку средств воздушного нападения условного противника в ходе учения по противовоздушной обороне и ведению морского боя с артиллерийской стрельбой из вооружения корабля», - говорится в сообщении. «Москва» - российский гвардейский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1 164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России. Предназначением ракетного крейсера является уничтожение крупных вражеских кораблей, а также прикрытие и оказание огневой поддержки десанта или группы кораблей, осуществление противовоздушной обороны. Длина корпуса - 186,5 метра, ширина - 20,8 метра. Экипаж - 510 человек. Скорость полного хода - 32 узла (59 километров в час). В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика