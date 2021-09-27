Мотострелки ЮВО применили новейшие бронеавтомобили «Линза» в Северной Осетии

На полигоне Тарское в Северной Осетии прошли учения мотострелков, в которых были задействованы санитарные бронеавтомобили «Линза».

Во время тренировки военнослужащие эвакуировали условно раненных бойцов на этих машинах, сообщает пресс-служба Южного военного округа. По пути в госпиталь уже в автомобиле «Линза» «пострадавшим» оказывалась первая помощь.

«Линза» была впервые продемонстрирована на форуме «Армия-2018». Машина создана на шасси «Тайфун» колесной формулы 4х4, но в отличие от оригинальной версии у этого броневика двухместная кабина и санитарный отсек, позволяющий эвакуировать раненых с поля боя.

«Линза» представляет собой бронеавтомобиль повышенной защищенности. Его корпус выдерживает подрыв взрывного устройства мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте под любым колесом.

Автомобиль с поврежденным огнем легкого стрелкового оружия колесом может проехать еще до 50 километров по пересеченной местности.