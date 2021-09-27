В Свердловской области начались масштабные учения грозных «Ярсов»

В РВСН стартовали масштабные командно-штабные учения Тагильского ракетного соединения. На полигоны предстоит выйти могучим мобильным комплексам «Ярс».

Учения плановые, они проходят в соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения. В них задействовано 300 единиц техники и более 3 000 военнослужащих.

Учениям предстоит не только определить общий уровень боевой подготовки соединения, но и дать оценку перспективных образцов вооружения и техники, которые поступили в переоснащаемые части. Для вынесения этой оценки будет проведена инспекция комиссии командования РВСН.

Отдельное внимание уделят новым способом инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования. Также будут применены БПЛА и охранно-сигнальные устройства. А еще будут отработаны охрана и обороны полевых районов в различное время суток.

Качественно новый уровень будет достигнут в отработке интенсивных маневренных действий мобильных комплексов «Ярс», а также их маскировке от современных и перспективных средств воздушной разведки.