Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Свердловской области начались масштабные учения грозных «Ярсов»

Тимур Шерзад
10:40 27.09.2021
Будет достигнут качественно новый уровень в отработке интенсивных маневренных действий мобильных комплексов «Ярс», а также их маскировке от современных и перспективных средств воздушной разведки.
В Свердловской области начались масштабные учения грозных «Ярсов»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

В РВСН стартовали масштабные командно-штабные учения Тагильского ракетного соединения. На полигоны предстоит выйти могучим мобильным комплексам «Ярс». 

Учения плановые, они проходят в соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения. В них задействовано 300 единиц техники и более 3 000 военнослужащих. 

Учениям предстоит не только определить общий уровень боевой подготовки соединения, но и дать оценку перспективных образцов вооружения и техники, которые поступили в переоснащаемые части. Для вынесения этой оценки будет проведена инспекция комиссии командования РВСН. 

Отдельное внимание уделят новым способом инженерного оборудования и прикрытия полевых позиций ракетных полков мобильного базирования. Также будут применены БПЛА и охранно-сигнальные устройства. А еще будут отработаны охрана и обороны полевых районов в различное время суток. 

Качественно новый уровень будет достигнут в отработке интенсивных маневренных действий мобильных комплексов «Ярс», а также их маскировке от современных и перспективных средств воздушной разведки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:55 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры допроса подозреваемых в подготовке террактов в Уфе
06:28 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места ЧП с частным вертолетом на Камчатке
08:57 В стране и мире
Умер кинокритик и киновед Кирилл Разлогов
04:25 В стране и мире
Видео
Спасатели завершили работы на месте крушения самолета Ан-26 в Хабаровском крае
10:40 Армия
В Свердловской области начались масштабные учения грозных «Ярсов»
Популярное
ЦИК: социал-демократы одержали победу на выборах в бундестаг
Видео
Глава Ростуризма рассказала, где можно отдохнуть осенью в России
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Видео
Рыбалка и прогулки по горам: опубликованы кадры отдыха Путина и Шойгу в тайге
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
Видео
Песков рассказал о судьбе пойманной Путиным и Шойгу щуки
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.