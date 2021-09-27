Ни шагу без прививки: как принимали сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Америка снова подводит печальные итоги. Коронавирус стал самой смертоносной эпидемией в истории США, обогнав знаменитую «испанку». От ковида в Соединенных Штатах уже умерли почти 700 тысяч человек. И это, увы, не конец - каждый день в США выявляют по 150 тысяч новых случаев заболевания.

Не удивительно, что коронавирус стал одним из основных пунктов повестки и фактически лейтмотивом последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которую на неделе принимали в стране.

Власти Нью-Йорка разослали гостям ассамблеи письма, в которых сказано, что вход на сессию ООН возможен только по справке о вакцинации. При чем признавались только вакцины, одобренные в США.

«Спутника V» в списке не было, то есть российскую делегацию и главу МИД Венгрии Петера Сийярто власти пускать не хотели. Представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал эти требования. По его словам, Россия поддерживает вакцинацию. Однако устав ООН предполагает, что городские власти не могут диктовать правила делегатам Генассамблеи, и тем более решать, какие вакцины лучше.

Нью-Йорк сейчас считается одним из самых безопасных городов Америки в плане принятых мер против распространения коронавируса. Вот в такие вагончики, где делают прививки и тесты, власти города предлагают заглянуть и высоким гостям Генассамблеи ООН. Настаивать они, конечно, не могут, но пытаются.

С Бразильской делегацией дошло практически до конфликта. Президент Жаир Болсонару открыто выступает против вакцинации. Он не раз заявлял, что станет последним человеком в Бразилии, кто сделает прививку. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, пытаясь продавить ковидные ограничения, вспомнил бразильского лидера и перешел на личности.

«Необходимо донести до всех мировых лидеров, включая президента Бразилии Болсонару, если вы хотите проехать сюда – то должны быть вакцинированы. Если вы не привиты, то не утруждайтесь приезжать», - указал мэр.

Угрожающий тон градоначальника Болсонару не остановил. Однако город встретил президента Бразилии недружелюбно. У постпредтсва его ожидала толпа, кричавшая: «убийца».

И даже в кулуарах Генассамблеи тема вакцинации не оставила Болсонару. На встрече с премьер-министром Великобритании Борис Джонсон как бы невзначай похвалился своей европейской вакциной и намекнул, что коллеге тоже стоило бы привиться.

Даже пообедать Болсонару не смог по-человечески. В кафе Нью-Йорка его без справки просто не пустили. Пришлось есть пиццу прямо на улице в окружении телохранителей. Болсонару отшучивался и позировал для фотографов, но вскоре стало известно, что волнение сторонников вакцинации было небеспочвенно. Министр здравоохранения Бразилии, который на полях Генассамблеи, успел поздороваться за руку со всеми лидерами, заболел коронавирусом. Его быстро отправили на карантин.

Атмосфера запретов и увеличивающейся социальной дистанции сейчас распространяется по всей Америке. Белый дом пытается ввести всеобщую принудительную вакцинацию. Прививаться обязали всех врачей, военных, госслужащих и сотрудников компаний, обслуживающих Белый дом. Но в Нью-Йорке правила самые жесткие. Возможно, именно поэтому удалось обеспечить необходимый уровень безопасности для проведения Генассамблеи. Работники всех компаний со штатом более ста человек должны пройти вакцинацию. Не хочешь - увольняйся. Уволился - сиди дома. Без справки о вакцинации не пройти буквально никуда.

Сами владельцы ресторанов не в восторге от введения этих ограничений, хотя и понимают их необходимость. Продажи падают, а вакцинироваться многие не хотят категорически и даже бросают свои дома и работу и бегут в другие Штаты из демократического Нью-Йорка.

«Очень много конфликтов перед входом в ресторан. Это заставляет меня увеличивать охрану, потому что люди злятся, расстраиваются, начинают конфликтовать. И нас не спасает даже то, что это закон. Мы пытаемся объяснить, что это не наша прихоть, это закон и нас проверяет полиция», - объяснил владелец ресторана Роберт.

Те, у кого сертификатов о вакцинации нет, могут пообедать на террасах ресторанов. Но теплые дни в Нью-Йорке заканчиваются. Чтобы не терять прибыль, предприниматели как могут утепляют уличные столики. В ход подчас идут пластик и фанера. Вот такие фотографии сделала в Нью-Йорке официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Очень люблю Манхэттен. Но то, во что его превратили, вызывает оторопь. На улицах появились, как здесь их называют, «террасы». Это самый центр города. Ни пройти, ни приехать мимо «новой нормальности» невозможно. Ассоциация одна - фавелы», - отметила Захарова.

На фоне ограничений с новой силой вспыхнули протесты антипрививочников. К ним подключились и Black Lives Matter. Сторонники движения считают, что дело не только в прививках, а еще и в цвете кожи. На этой неделе разразился скандал после того, как афроамериканку не пустили в кафе. Произошла потасовка на входе между посетительницей и охраной. Справки, конечно же, у женщины не было. Но это не главное, считают протестующие. Все дело в расизме.

Пока на улицах бушуют протесты, весь мир решает, как победить пандемию. На неделе президент США Джо Байден провел виртуальный саммит по борьбе с коронавирусом, где еще раз привлек внимание к жертвам пандемии, чьи жизни оборвались из-за того, что мир все еще не может достигнуть необходимого порога вакцинации.

«Мы все пострадали. Соединенные Штаты потеряли более 670 000 наших соотечественников-американцев. Во всем мире число погибших превышает 4,5 миллиона человек... И это глобальная трагедия. И мы не собираемся решать этот кризис с половинчатыми мерами или средними амбициями», - обозначил американский лидер.

США и страны ЕС договорились создать союз для передачи бедным странам вакцин от коронавируса, а также для борьбы с дезинформацией в теме вакцинации. Китай также заявил о намерении поставить другим государствам два миллиарда доз вакцин до конца этого года. А Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости взаимного признания вакцин всеми странами.

«COVID-19 – наш общий враг. Поддерживаем взаимное признание вакцин, одобренных национальными надзорными органами, в интересах скорейшего снятия ограничений на международные поездки граждан», - высказался Лавров.

На прошлой неделе доля вакцинированного населения во всем мире достигла 33%, то есть каждый третий человек - привит. Но этого все еще критически мало, чтобы вернуться к нормальной жизни.