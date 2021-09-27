Высаженный из автобуса школьник прошел 11 километров до дома в Новгородской области

В Новгородской области школьник не смог оплатить проезд в автобусе по банковской карте, а наличных у него не было. Кондуктор попросила мальчика покинуть салон.

Семь километров школьник шел до дома вдоль трассы, четыре - по улицам поселка. Об инциденте ребенок рассказал только дома, поскольку мобильного телефона у него не было, передает «Российская газета».

Сообщается, что в обстоятельствах случившегося разбирается СК и Министерство транспорта по региону. Еще в начале года в ФЗ были внесены изменения, согласно которым нельзя высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет без сопровождающих, даже если они не оплатили проезд.