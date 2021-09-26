БМП-3 получит защиту от кумулятивных снарядов

Боевая машина пехоты БМП-3 успешно прошла еще один этап модернизации, который позволит ей повысить показатели защищенности. Также машина получила новый комплекс динамической защиты, который способен остановить кумулятивные снаряды. Об этом в эфире «Военной приемки» рассказал военный представитель на «Курганмашзаводе» Антон Антипенко.

«Проведена последняя модернизация, добавлена возможность установки на БМП-3 комплекса разнесенной брони. Это решетчатые экраны, бронированные панели, а также комплекс динамической защиты. Появилась возможность защиты от снарядов кумулятивного типа», - объяснил Антипенко.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП-3. Королева пехоты» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете больше о боевой машине пехоты БМП-3, съемочная группа испытает на прочность броню из секретного алюминиевого сплава, подорвет специально разработанную для нее динамическую защиту, заставит нырять эту машину и взбираться на самые крутые горки.