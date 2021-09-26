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Конструктор рассказал о защищающих от ядерного взрыва системах в БМП-1

Владимир Расходчиков
10:19 26.09.2021
При создании систем защиты для БМП-1 конструкторы уделили много внимания специальным фильтрам и герметичности машины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Wikimedia
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Первые боевые машины пехоты создавались без полного покрытия броней, обычно крыша на них оставалось открытой. Первой подобной машиной с бронированной крышей стал советский БМП-1, как рассказал в эфире «Военной приемки» главный конструктор специального «КБ Машиностроения» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Абдулов, это было обусловлено защитой от угрозы ядерного взрыва.

«Все началось с того, что в условиях возможности применения ядерного оружия потребовалось защищать экипаж. В машине применен целый комплекс противоатомной защиты. При возникновении ударной волны жалюзи закрываются, выхлоп закрывается, на приборы наблюдения накладывается светофильтр. Внутри установлена система фильтровентиляционной установки», - объяснил Абдулов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП-3. Королева пехоты» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете больше о боевой машине пехоты БМП-3, съемочная группа испытает на прочность броню из секретного алюминиевого сплава, подорвет специально разработанную для нее динамическую защиту, заставит нырять эту машину и взбираться на самые крутые горки.

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