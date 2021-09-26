СМИ раскрыли подробности расставания Тома Круза и Хейли Этвелл

Том Круз расстался с актрисой Хейли Этвелл. Об этом пишет Us Weekly, ссылаясь на источник в окружении звезды. По информации издания, причиной расставания стал напряженный график съемок.

«Период съемок был очень напряженным. Том и Хейли хорошо ладили друг с другом, но, когда работа над фильмом завершилась, они решили расстаться и остаться друзьями. У Тома много других обязательств перед фильмом и выпускающей его компанией. Он тепло относится к Хейли и остается ее другом», - сообщил собеседник Us Weekly.

О романе 59-летнего Круза и 39-летней Этвелл СМИ сообщили в декабре прошлого года: актеры сблизились во время работы над фильмом «Миссия: невыполнима 7», премьера которого состоится, как ожидается, весной 2022 года. Официальный выход в свет пары произошел минувшим летом: Том и Хейли вместе посетили теннисный турнир Уимблдон, где охотно позировали перед фотокамерами.