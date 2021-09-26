Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

Сменные модули: как БМП-3 можно превратить в ПВО и артиллерию

Владимир Расходчиков
10:10 26.09.2021
В конструкторском бюро заранее предусмотрели возможность изменения БМП-3 под определенные боевые задачи.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Боевая машина пехоты БМП-3 создавалась с возможностью замены ее боевого модуля на уже созданные по такому же принципу, что позволяет превратить БМП в артиллерийскую установку, или даже в машину ПВО. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал главный конструктор специального я «КБ Машиностроения» (входит в состав госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов.

«У боевого модуля БМП-3 нет названия, на самом деле машина создавалась, как универсальная. На данную машину можно устанавливать практически любой боевой модуль, в том числе «Бахча» устанавливалась на эту машину, модуль ПВО «Деривация». На базе этой машины созданы самоходные артиллерийские установки ОКР «Вена». Также на этой базе создавалась самоходная артустановка со 152-мм орудием», - объяснил Абдулов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП-3. Королева пехоты» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете больше о боевой машине пехоты БМП-3, съемочная группа испытает на прочность броню из секретного алюминиевого сплава, подорвет специально разработанную для нее динамическую защиту, заставит нырять эту машину и взбираться на самые крутые горки. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:02 ОПК
Видео
БМП-3 получит защиту от кумулятивных снарядов
08:50 В стране и мире
Власти Сочи рассказали о восстановлении города после шторма
07:37 Спорт
Боксер Усик оценил вероятность реванша с Джошуа
07:12 В стране и мире
СМИ: отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября
06:51 В стране и мире
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Популярное
Видео
Путину показали медвежью берлогу в сибирской тайге
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
СМИ раскрыли подробности расставания Тома Круза и Хейли Этвелл
Лучший друг здоровья: назван напиток для предотвращения рака и инсульта
Видео
«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске
Видео
Воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.