Сменные модули: как БМП-3 можно превратить в ПВО и артиллерию

Боевая машина пехоты БМП-3 создавалась с возможностью замены ее боевого модуля на уже созданные по такому же принципу, что позволяет превратить БМП в артиллерийскую установку, или даже в машину ПВО. Об этом в эфире программы «Военная приемка» рассказал главный конструктор специального я «КБ Машиностроения» (входит в состав госкорпорации «Ростех») Сергей Абдулов.

«У боевого модуля БМП-3 нет названия, на самом деле машина создавалась, как универсальная. На данную машину можно устанавливать практически любой боевой модуль, в том числе «Бахча» устанавливалась на эту машину, модуль ПВО «Деривация». На базе этой машины созданы самоходные артиллерийские установки ОКР «Вена». Также на этой базе создавалась самоходная артустановка со 152-мм орудием», - объяснил Абдулов.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка. БМП-3. Королева пехоты» на сайте телеканала «Звезда», а также на канале в YouTube и в приложении SMART.TV. В этом выпуске вы узнаете больше о боевой машине пехоты БМП-3, съемочная группа испытает на прочность броню из секретного алюминиевого сплава, подорвет специально разработанную для нее динамическую защиту, заставит нырять эту машину и взбираться на самые крутые горки.