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Более пяти тысяч квадратных метров: в подмосковной Кубинке началось строительство детсада для детей военных

Виктория Ивашечкина
06:00 26.09.2021
Новое детское дошкольное учреждение рассчитано на 330 мест.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В подмосковной Кубинке началось строительство детского сада для детей военных гарнизона.

Личный состав отдельного гвардейского соединения специального назначения Воздушно-десантных войск (ВДВ) принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы с посланиями, знаменующей начало строительства нового детского дошкольного учреждения на 330 мест.

Командир соединения специального назначения ВДВ Герой России гвардии полковник Вадим Паньков, глава Одинцовского муниципального района Московской области Андрей Иванов дали старт строительству нового социального объекта.

Это событие значимо не только для военнослужащих, но и для всех жителей Кубинки, так как здесь много молодых семей, которые уже имеют детей дошкольного возраста или планируют пополнение в ближайшее время.

В трехэтажном здании детского сада разместятся просторные игровые и спальные помещения, залы для занятий музыкой и спортом, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, необходимые административные, кружковые и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составит более 5 тысяч квадратных метров.

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